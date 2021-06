Martinez concentreert zich niet op CR7: "We hebben geen anti-Ronaldo-plan"

Hoe je het ook draait of keert en hoeveel individueel talent Portugal ook mag hebben, het grootste gevaar komt nog steeds van Cristiano Ronaldo. Bondscoach Roberto Martinez wil zich daar echter niet op concentreren.

Martinez is immers beducht voor het gevaar dat van alle kanten kan komen. "Portugal heeft altijd al grote individuele talenten gehad. Dat hebben ze nu ook, maar ze spelen meer als een ploeg. Ze hebben Sanchez, Silva, Fernandes... Er zijn er zoveel. Ronaldo is natuurlijk nog steeds een klasse apart. Bij het ouder worden is hij nog klinischer geworden in zijn inspanningen. Hij weet hoe hij de ruimte moet gebruiken en hoe hij moet infiltreren. En zijn kopbalspel is nog steeds top."

Een plan om hem af te stoppen, hebben de Duivels dus niet opgesteld. "Een anti-Ronaldo-plan? Nee, dat hebben we niet. We moeten collectief goed verdedigen en compact en solide zijn. Als je je op één man concentreert kan je andere spelers mogelijkheden geven en afgestraft worden."