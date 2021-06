Romelu Lukaku wil nu zondag Portugal verslaan en is overtuigd dat dit kan

Romelu Lukaku is vastberaden om Portugal te verslaan is overtuigd dat de Rode Duivels dit ook kunnen.

Ruben Van Gucht had bij Sporza een aantal vragen voor Lukaku. Wat denkt onze aanvalsleider zelf over het duel tegen Portugal? "Wij zijn volgens mij slimmer dan zij", antwoordde Lukaku vastberaden. "Na Portugal-Frankrijk kwam ik Thorgan Hazard en Axel Witsel tegen en we hadden meteen door dat het EK nu pas echt begint. Portugal is de titelverdediger en weet hoe het moet winnnen, maar wij zijn vastberaden en slim. We staan gekend voor ons mooi voetbal, maar nu moeten we met het kopje spelen en onze kansen grijpen", was de 28-jarige aanvaller duidelijk.

De cijfers van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels zijn indrukwekkend. Staat hij daar zelf nog bij stil? "Om eerlijk te zijn, heb ik het gevoel dat dit seizoen alles eindelijk op zijn plaats is gevallen", zei Lukaku. "Ik heb ontzettend hard gewerkt de afgelopen jaren en werkte onder de juiste trainer op het juiste moment. Ik heb veel zelf analyses uitgevoerd en dat maakt echt wel een verschil om beter te worden."

Romelu Lukaku scoorde al 63 doelpunten in 93 interlands voor de Rode Duivels. Een indrukwekkend aantal. Niet alleen bij de Rode Duivels scoort hij maar bij alle clubs waar hij al gespeeld heeft is hij een doelpuntenmachine gebleken. In totaal speelde Lukaku 519 officiële profwedstrijden waarin hij 259 keer scoorde.