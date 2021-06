Ronaldo of De Bruyne? Voor Roberto Martinez is het een no-brainer

Als groepswinnaar tegen een derde van een andere groep komen, op voorhand klinkt het helemaal niet slecht. Maar toen het Portugal bleek te worden, denken we dat Roberto Martinez toch ook even een Spaans vloekwoord in zijn mond nam.

"Het is een duel van de nummer 1 tegen de regerende Europese kampioen en Nations League-winnaar. Normaal gezien kom je zo'n clash pas later in het toernooi tegen", beseft hij.

Drie jaar geleden konden de Duivels nog de scalp van Brazilië pakken, nu moeten ze echte reuzenkillers worden als ze Europees kampioen willen worden. "De standaarden van dit team zijn hoog. We hebben duidelijk gemaakt dat we elke wedstrijd willen winnen en dat met goed voetbal willen doen. Daarom zijn we de nummer één van de wereld."

Tegenover drie jaar geleden hebben we een veel bredere basis. Het niveau ligt hoger in de ploeg. De spelers die net niet starten, zitten op een veel hoger niveau dan drie jaar geleden waardoor het algemeen niveau van de ploeg gestegen is", denkt de bondscoach.

© photonews

Grasmat

De wedstrijd wordt gespeeld in de bakoven van Sevilla, waar ook de grasmat over de tongen rolt. Maar daar maakt Roberto Martinez zich geen zorgen over. "Het veld is in goede staat en is bovendien hetzelfde voor beide ploegen. Idealiter wordt het nog een beetje korter gewiekt maar de greenkeepers hebben hun werk gedaan", veegt hij het gras-issue meteen van de mat.

"Een goede grasmat of niet. Portugal heeft zowel verdedigend als aanvallend enorm veel kwaliteiten. Ze hebben veel spelers die het verschil kunnen maken en mogen hen niet te veel ruimte geven, vooral niet in de omschakeling."

De Bruyne vs Ronaldo

Ronaldo mag dan misschien wel een van de beste aanvallende spelers van het moment zijn, met Kevin De Bruyne heeft Martinez de beste aanvallende middenvelder in zijn rangen. "Ik heb 5 jaar met Kevin gewerkt. Hij is voor mij de beste ter wereld op zijn positie. Hij is enorm intelligent, ik hou van hem als speler. Dus het is voor mij gemakkelijk als je me laat kiezen tussen De Bruyne en Ronaldo. Met Kevin heb ik veel meer affiniteit", kiest hij de zijde van de Belg.

Als er niet gewonnen wordt, betekent het dat België al in de achtste finale uitgeschakeld zal zijn op het EK en dat is enorm vroeg. Maar van falen durft Martinez niet praten. "We meten vooral proberen te winnen en na de wedstrijd zullen we het dan verder bekijken. Maar nu wil ik daar niet aan denken. Alles gaat goed, er is een positieve vibe in de groep", besluit hij.