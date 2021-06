Italianen wachten ons op in kwartfinale en Acerbi heeft duidelijke voorkeur: "Lukaku afstoppen is moeilijker dan Ronaldo"

Met de hakken over de sloot kwalificeerde Italië zich voor de kwartfinale op het EK voetbal. Vanavond kunnen ze vanuit hun sofa kijken naar hun volgende tegenstander: België of Portugal.

Acerbi, de vervanger van de geblesseerde Chiellini, zou alleszins liever tegen Portugal spelen in de kwartfinale. "Lukaku is moeilijker om te dekken dan Ronaldo", is zijn verklaring.

"Lukaku is een enorm complete speler, maar dat is Ronaldo ook. Als spits is Lukaku lastiger vanwege zijn kracht en zijn grotere killerinstinct als spits", klinkt het. "Ronaldo is een meer klassiekere aanvaller en makkelijker m af te stoppen dan Lukaku", al moeten we het woord makkelijk misschien wel met een korreltje zout nemen.

"Vandaag was het niet goed. Elke wedstrijd is nu zo belangrijk en een beetje nervositeit is alleen maar normaal. Nu tegen België of Portugal en als we winnen nog tegen Frankrijk. Zij hebben pas veel kwaliteiten", besluit de Italiaanse verdedier.