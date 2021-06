Kopzorgen voor Duitsland voor clash met Engeland: Twee basisspelers ontbreken op training

De vooraf bepaalde loting van het EK heeft ons twee kleppers bezorgd in de achtste finale: Portugal tegen België en Duitsland tegen Engeland. De voorbereiding van de Duitsers dreigt echter verstoord te worden.

Want de Duitse bondscoach Joachim Löw kan in de aanloop van het duel van dinsdag tegen The Three Lions niet rekenen op Ilkay Gündogan en Antonio Rudiger. Beide basisspelers moesten verstek geven voor de training van zondag.

Rudiger won enkele weken geleden nog de Champions League met Chelsea en is een rots in de branding bij Duitsland. Hij zou nog te veel last hebben van een verkoudheid.

In die finale versloeg Rudiger het Manchester City van Ilkay Gündogan, die nog met een hoofdletsel zit. Gündogan was een van de sterkhouders van City op weg naar de titel in de Premier League.