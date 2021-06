Nederlandse fans in Boedapest meteen met neus op de feiten gedrukt en moeten van UEFA regenboogvlaggen afgeven

Het is het EK van de diversiteit en LGBTQ-rechten, zoveel is duidelijk. De Nederlandse fans wilden in Boedapest nog een extra statement maken maar dat mag blijkbaar niet van de UEFA.

Het Hongaarse parlement keurde een tweetal weken geleden een anti-homowet goed, wat zich deed voelen in heel Europa. Toen Hongarije in Duitsland moest komen spelen op het EK, wilde men de Allianz Arena in de regenboogkleuren drapereen maar dat mocht niet van de UEFA. Hongarije is misschien wel utigeschakeld maar het is nog wel steeds een gaststad voor EK-wedstrijden. Zondag om 18u speelt Nederland er tegen Tsjechië in een nagenoeg vol stadion. Om een statement te maken hadden veel fans een regenboogvlag of andere pro-LGBTQ attributen mee maar naar verluidt zouden die door de UEFA geband worden in het stadion. Verschillende supporters maken gewag dat ze afgepakt zouden worden, anderen werden al gemeld om hun vlag niet te tonen tijdens de wedstrijd. Wordt ongetwijfeld vervolgd...





