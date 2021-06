Deze Italiaan is blij met de Rode Duivels: "Nu maken we tenminste een grote kans"

De Rode Duivels kruisen vrijdag de degens met Italië. Fabio Capello is alleszins verheugd met de Portugese uitschakeling. "Nu maken we een grote kans om door te gaan."

Het zijn zware woorden van de voormalige coach van onder meer AC Milan, Juventus en Real Madrid. “Het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden tegen België, maar nu maakt Italië wel een grote kans om door te gaan.”

“Het technische voetbal van de Portugezen had ons in de problemen kunnen brengen”, legt Fabio Capello uit bij Radiouno. “België lijkt me geen ploeg die speelt met open vizier. Ze rekenen vooral op Romelu Lukaku. En het spijt me voor Kevin De Bruyne, maar ik hoop dat hij niet fit zal geraken.”