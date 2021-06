Martinez heeft - positief - nieuws over Hazard en De Bruyne: "Hun toernooi is niet voorbij"

Het is met spanning afwachten wat er met Eden Hazard en Kevin De Bruyne gaat gebeuren. De twee sterren van de Rode Duivels vielen zondag geblesseerd uit tegen Portugal. Maar de bondscoach was positief. Al wordt vrijdag halen wel moeilijk.

De medische staf kon Martinez half en half geruststellen. "Eden Hazard en Kevin De Bruyne blijven bij de selectie. Dat is positief nieuws. Maar de tijd is krap, want vrijdag is al de volgende match. Vandaag zouden ze niet kunnen spelen. Het zal moeilijk zijn om hen volledig fit te krijgen, maar we doen ons best. Van elke dag zullen we gebruik maken om hen klaar te stomen", aldus Martinez.

"Kevin was de enkel, die even open ging bij die tackle en het ligament dat het even zwaar te verduren kreeg. Bij Eden was het iets in de hamstring, maar er is geen structurele schade. Beide blessures kwamen er na een impact, hopelijk herstellen ze snel. Maar de kans bestaat dat de wedstrijd te vroeg komt."

Ik hoop dat Kevin er vrijdag bij is, want met hem zijn we sterker

De hoop om De Bruyne vrijdag op het veld te zien is eigenlijk nog het grootst. Zijn enkel zou geen zware schade hebben opgelopen. En in het kopje zit het ook nog allemaal goed. "Kevin is mentaal heel sterk. We waren wat bang voor de scans van vanochtend, maar nu zijn we opgelucht dat we hem nog steeds bij ons hebben. Ik hoop maar dat hij van de partij is tegen Italië, want met hem zijn we een sterkere ploeg."

Er was de kritiek dat Martinez Hazard eerder had moeten vervangen. "Dat was geen optie", zei Martinez. "Eden Hazard was nodig in de wedstrijd. Dit is een toernooi. We voetbalden om ons te kwalificeren. Dan heb je je beste spelers nodig op het veld. En ik zag de beste Eden die ik in twee jaar gezien heb."