Oostenrijks woelwater keert terug naar Europa

Marko Arnautovic wordt gelinkt aan een transfer naar Bologna. De spits heeft zijn contract bij Shangai SIPG verbroken en is transfervrij.

De Oostenrijker liet dit EK enkele keren van zich horen. Eerst was er zijn tirade na zijn goal tegen Noord-Macedonië en dan was er zijn goal vanuit buitenspel waarna hij een sussend gebaar deed naar de Italiaanse supporters. Het is geen gemakkelijke jongen.

Nu zou de aanvaller zijn terugkeer naar Europa maken. Bologna gaat Arnautovic transfervrij vastleggen. Ze moeten dus geen transfersom betalen aan eender wie. Hoewel het contract nog niet getekend is, zou alles snel in kannen en kruiken moeten zijn. De spits speelde onder andere al in Engeland voor Stoke City en West Ham United.

Oostenrijk werd in de achtste finale van het EK uitgeschakeld door Italië na verlengingen.