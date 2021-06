Portugees bondscoach in zak en as: "Er zaten jongens te huilen in de kleedkamer"

De Portugezen hadden het moeilijk om de nederlaag tegen de Rode Duivels te verteren. Ook bondscoach Fernando Santos. "België kon 1 keer tussen de palen schieten, wij zes keer", zuchtte hij.

"Onjuist, maar dat is voetbal", klonk het bij een ontgoochelde Santos. "Wij waren voortdurend gevaarlijk. Het resultaat had helemaal anders kunnen zijn. België had één schot op doel, wij 6. Dat tegendoelpunt was voor ons een bittere pil om te slikken. We hebben ons hoofd hoog gehouden, maar zijn er niet meer in geslaagd de score om te keren."

De kleedkamer zat er verslagen bij. "Mijn spelers hebben karakter getoond. Ze hebben alles gegeven, maar toch verloren. We hebben dit toernooi wedstrijden gedomineerd en geloofden erin door te stoten tot de finale. Sommige jongens zaten te huilen in de kleedkamer. "Maar er resten ons nog genoeg doelen. Het WK van 2022 is nu het eerstvolgende doel", besloot Santos.