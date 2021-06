Straffe statistiek tussen Duitsland en Engeland gaat terug tot finale van het WK in 1966

Duitsland heeft al niet meer verloren van Engeland in de knock-outfase van een tornooi sinds 1966. Kunnen ze die reeks 29 juni voortzetten?

Op de finale van het Wereldkampioenschap in 1966 versloegen de Engelsen de Duitsers met 4-2. Sindsdien lukte het Engeland niet meer om een zege te pakken tegen Duitsland in de knock-outfase van een groot tornooi. Morgen kan daar verandering in komen: dan treffen de manschappen van Joachim Löw en Gareth Southgate elkaar.

Southgate zal wel Champions League-winnaar Mason Mount moeten missen. Hij zit uit voorzorg nog steeds in quarantaine samen met Ben Chilwell.