Een kleine anderhalve maand na zijn kuitoperatie staat Koen Casteels terug op het trainingsveld bij Wolfsburg.

Koen Casteels staat terug op het trainingsveld bij Wolfburg. De doelman moest een operatie ondergaan en was daarom niet geselecteerd voor het Europees Kampioenschap met de Rode Duivels. Casteels had na een vorige operatie nog een plaatje in zijn kuit. Dit moest verwijderd worden en Casteels verkoos dit te doen in het tussenseizoen.

Zodoende zou hij terug fit zijn met de start van de Bundesliga maar vooral met de start van de Champions League. Wolfsburg eindigde namelijk op de vierde plaats en speelt in de laatste voorronde van de Champions League. Zowel hijzelf als de club hopen hem tegen dan terug volledig fit te hebben.