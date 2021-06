Radja Nainggolan supportert voor Duivels: "Met een contractuur kan je spelen hé"

Hij is misschien wel de beste om de match van vrijdag vooraf te analyseren. Radja Nainggolan speelt al vijftien jaar in Italië en kent de spelers door en door. Hij geeft de Belgen een heel goeie kans. Al hoopt hij wel dat Eden Hazard en Kevin De Bruyne erbij zijn.

Il Ninja gelooft ook daar wel in. "Met een contractuur kan je ‘sjotten’, hé. Ik heb ooit zelfs met een scheur gespeeld, toen we met AS Roma tegen Lazio moesten. Dan moet dat met een contractuur ook lukken. Aan Eden zijn pijngrens zal het niet liggen. Als je ziet wat voor stampen hij in zijn carrière al gekregen heeft…", klinkt het in HLN.

Hij zag ook weer de 'oude Eden'. "Oh wat was Eden goed na rust. Zijn acceleratie was terug. Hij hield ook goed de bal bij en ging vlot voorbij z’n mannetje. Met een contractuur ben je meestal acht tot tien dagen out. Misschien zal Eden geen risico willen nemen, na twee moeilijke jaren, en wil hij er terug staan in de halve finale.”

Maar ook De Bruyne moet erbij zijn. “Ik heb twee verschillende ploegen gezien. Een België mét Kevin én Eden, en één zonder hen. Dat toont hoe belangrijk die twee zijn voor de Rode Duivels. Toen Kevin tegen Denemarken inviel, was hij wereldklasse. Het inzicht dat hij heeft, is straf. Kevin kan een actie voorspellen."