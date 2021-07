Brute pech: jonge Belg (en zoon van) kreeg kans bij A-kern PSV, maar is meteen maanden buiten strijd

Vader stond van 2000 tot 2006 onder contract bij Anderlecht, zijn zoon leek op weg naar een leuke carrière bij PSV. De ontwikkeling heeft nu wel een jammerlijke deuk genomen.

Kjell Peersman tekende vorig jaar zijn eerste profcontract bij PSV, de club weer hij al sinds 2014 in de jeugdopleiding zit.

De talentvolle doelman (17) van Jong PSV is voorlopig uit de roulatie. — PSV (@PSV) July 1, 2021

Dit seizoen zou hij aansluiten bij Jong PSV. Bovendien mocht hij de voorbereiding meemaken met het eerste elftal.

Daar is het nu snel foutgelopen, want de 17-jarige goalie heeft een knieblessure opgelopen. Hij gaat donderdag onder het mes en is maanden buiten strijd.