Duivels kortaf over familiebezoek, Nederlandse journalist probeerde toch nog door te vragen: "Safe? Bedoel je daarmee wat ik denk?"

Dries Mertens en Youri Tielemans kregen woensdag vragen over het bezoek van de familie. Happig waren ze daar niet op. Er was zelfs één Nederlander bij die het op de spits wou drijven.

Tielemans kreeg de vraag of hij zijn vrouw had mogen zien. "Kijk, dat is iets persoonlijk. Ja, dat geeft een boost, maar meer ga ik daar niet over zeggen. "Alles gebeurde safe."

Waarop een Nederlander die voor de NOS én Veronica Inside zijn moment zag gekomen: "Safe? Bedoel je daarmee wat ik denk wat je bedoelt?" Even plaatsvervangende schaamte, maar Tielemans was niet uit zijn lood te slaan: "Meer ga ik er niet over zeggen", zei hij met een grijns.

Ook Mertens kreeg de vraag: "Dat is privé", klonk het kort.

KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock reageerde ook kort: “De spelers die dit wensten hebben familie kunnen zien in veilige omstandigheden onder de geldende coronamaatregelen. Alles is dus volledig op verantwoordelijkheid van de KBVB gebeurd. Dit is een storm in een glas water."