Beslissing gevallen over toekomst van Roberto Martinez bij de Rode Duivels

Kwestie van een duidelijk signaal te geven voor het toernooi is afgelopen: Roberto Martinez blijft - wat de uitslag vrijdag ook is - bondscoach van de Rode Duivels naar aanloop van het WK in Qatar.

Martinez had verleid kunnen worden om na het EK terug te keren naar het clubvoetbal, maar alle posities bij interessante clubs zijn nu al ingevuld. Tottenham, Everton, de Spaanse clubs... ze hebben allemaal al een nieuwe trainer te pakken. Martinez heeft al twee keer zijn contract verlengd en de KBVB is heel tevreden over zijn werk.

Volgens Het Nieuwsblad blijft hij dan ook zeker aan na het EK en in aanloop naar het WK. Ongeacht wat de uitslag is van het toernooi. Dat wil echter niet zeggen dat Martinez straks niet meer verleid kan worden door een club, maar de Spanjaard is een man van zijn woord gebleken. Hij heeft wel een opstapclausule in zijn contract staan, moest er een topclub passeren.