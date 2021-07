Verheyen kreeg een hilarisch antwoord van zijn U19-spelers: "Tien minuten platgelegen"

Wat is het grootste gevaar in het voetbal? Een vraag die Gert Verheyen wel eens meer stelt. Het juiste antwoord is ruimte, maar dat zien jonge voetballers niet altijd zo.

Tsjechië is bijvoorbeeld een meester om de ruimte weg te nemen. "Ook Ronaldo heeft ruimte nodig. Ronaldo of Immobile plus ruimte, dat is een gevaar. Maar als ze die wegnemen door laag te staan, beletten ze een tegenstander om te spelen. Dat is het eerste waar die Tsjechen aan denken. Vervelend, dus", legt hij uit in Het Nieuwsblad. “Ik stelde die vraag ook altijd aan de spelers van de U19. Ruimte antwoordde niemand. Eentje zei wel: Vrouwen. Tien minuten platgelegen. Al die andere antwoorden kon ik altijd weerleggen. In dit geval kon ik alleen zeggen dat het niet juist was. Niet dat het niet waar was.”





