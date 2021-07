Zelfs Mertens verrast: "Ik had niet verwacht dat ze zulke geweldige wedstrijden zouden spelen"

Italië, het tweede thuisland van Dries Mertens. Maar zelfs de aanvaller van Napoli werd verrast door wat de Squadra op dit EK liet zien.

Mertens kijkt uit naar vrijdag. Hij zal misschien niet aan de match beginnen, maar tegen zijn tweede vaderland wil hij wel iets laten zien. "Tuurlijk is het voor mij speciaal. Ik ken bijna alle jongens in die ploeg. Ik woon er nu acht jaar. Ik voel met wat Italiaan. Hoe? Dat kan ik niet echt uitleggen. Ik profiteer van mijn leven en het helpt natuurlijk dat je praktisch op het strand woont in een mooie stad zoals Napels."

Maar dat het niet makkelijk gaat worden... Mertens trok zelf grote ogen toen hij de Azzurri aan het toernooi zag beginnen. "Deze ploeg kan zo enorm goed voetballen. Aan de bal zijn ze indrukwekkend. Het is een ploeg waar iedereen toch van onder de indruk is?"

"Ze hebben meer vertrouwen, dat zie je. Enkele ervaren jongens met veel jonge gasten. Maar ik had niet verwacht dat ze zo zouden voor de dag komen. Volgens mij speelden ze het beste voetbal. Het is mooi om hen aan het werk te zien. Ik moet eerlijk zeggen: ik had het ook niet verwacht dat ze zulke geweldige wedstrijden gingen spelen. Dat Jan Boskamp zegt dat ze favoriet zijn? Dat mag, het is terecht dat er zulke uitspraken komen."