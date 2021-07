Rode Duivels zullen door klein legioen supporters worden aangemoedigd in München

Na Portugal volgt met Italië alweer een steile klip richting de finale van het EK 2020. Alle steun is dus welkom voor onze Rode Duivels en in die optiek is er nu goed nieuws.

Volgens Het Nieuwsblad zouden er zo'n 2000 fans aanwezig zijn in München vanavond om onze Belgische trots naar de halve finale te schreeuwen. De voetbalbond verkocht eerder al 1.800 tickets voor de Belgische vakken. Daarvan gingen er 1.400 naar de supporters, en 400 naar de familieleden en vrienden van de Rode Duivels en hun staf. Volgens de voetbalbond kwamen er woensdagavond nog 500 extra tickets in omloop, maar die waren niet uitsluitend voor Belgische supporters. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel landgenoten nu zo’n ticket bemachtigd hebben.





