Toch structurele schade bij De Bruyne: "De ligamenten zijn gescheurd, het is een mirakel dat ik speelde"

Kevin De Bruyne leek de eerste helft amper last te hebben van zijn blessure. Hij kon deze week niet trainen en dat is ook niet verwonderlijk. Na de match werd bekend dat hij een scheur in de ligamenten van de enkel heeft. Hoezo geen structurele schade?

"Geen structurele schade", dat was wat de bondscoach deze week zei. Maar een scheur in de enkelligamenten valt daar toch echt wel onder. De medische staf en Lieven Maesschalck lapten hem op om te spelen.

"Dit waren bizarre weken", zei De Bruyne. "Voor mij persoonlijk dan toch. Ik had die blessure in de CL-finale en dan die in de match tegen Portugal. Ik moet echt onze medische staf bedanken, zij hebben alles gedaan opdat ik zou kunnen spelen. Want eigenlijk is dat een mirakel.”

De Bruyne moest en zou spelen. En zo ervaarde hij het ook. "Ik wou er staan. Alles geven om de ploeg te helpen, maar spijtig genoeg was het niet genoeg. De teleurstelling is groot, maar ik vind niet dat we ons iets moeten verwijten. We hebben alles geprobeerd. Ondanks dat foutje bij onze eerste tegengoal en die fantastische tweede goal, hadden we nog twee grote kansen om de 2-2 te maken."

En wat gaat er nu gebeuren met de 'Gouden Generatie'? “Het is duidelijk dat de jeugd groeit. Maar gefaald hebben we ook hier niet. De laatste vier grote toernooien steeds minstens de kwartfinale. Op die exit tegen Wales na, hebben we nooit ontgoocheld.”