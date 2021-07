OFFICIEEL: ervaren middenvelder blijft een jaar langer bij Manchester United

Juan Mata is één van de langst dienende spelers bij Manchester United. Hij speelt namelijk al sinds 2014 voor de Engelse topclub. Zijn contract liep deze zomer af, maar Manchester United heeft deze ochtend bekendgemaakt dat Juan Mata zijn contract met één seizoen heeft verlengd.

Juan Mata was de voorbije jaren een belangrijke speler voor de club met 51 doelpunten en 47 assists in 273 wedstrijden. Het voorbije seizoen kwam hij amper nog van de bank, maar de Spanjaard blijft met zijn ervaring belangrijk voor de jongere spelers binnen de ploeg.

2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ 🔏



🪄 @JuanMata8 has extended his stay at United! 🔴#MUFC