Toni Kroos neemt afscheid van Duitse nationale ploeg: "Ik wil mij concentreren op mijn doelen bij Real Madrid"

Toni Kroos is al jaren één van de sterkhouders van de nationale ploeg van Duitsland, maar daar komt nu verandering in. Kroos heeft deze middag namelijk bekendgemaakt dat hij niet meer in actie zal komen voor de nationale ploeg.

De middenvelder van Real Madrid wil zich vanaf nu focussen op zijn doelen bij de Spaanse topclub. Toni Kroos speelde de voorbije jaren maar liefst 106 wedstrijden voor Duitsland en daarin was hij goed voor 17 doelpunten.