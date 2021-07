🎥 Brazilië bekert verder ondanks een schandalige overtreding van Gabriel Jesus

Brazilië heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Copa América dankzij een 1-0 overwinning. Gabriel Jesus kreeg een rode kaart na een schandalige overtreding

Lucas Paquetá brak pal na rust de ban voor Brazilië, dat tot dan toe nauwelijks gevaarlijk was geworden. Twee minuten later moest de ploeg van bondscoach Tite echter met tien man verder. Jesus raakte met een hoog geheven been Eugenio Mena in het gezicht. Brazilië trok zich daarna terug en loerde op de counter via Neymar en Richarlison. Chili dacht even gelijk te maken, maar Eduardo Vargas werd teruggefloten wegens buitenspel.

Het bleef bij 1-0. De Brazilianen nemen het daardoor in de halve eindstrijd op tegen Peru.