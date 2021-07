Peter Vandenbempt is hard voor de Rode Duivels

Peter Vandenbempt begrijpt de uitschakeling van de Rode Duivels op het EK maar de manier waarop daar heeft hij een probleem mee.

Bij Sporza gaf Peter Vandenbempt zijn mening niet alleen over de wedstrijd tegen Italië maar ook over het tornooi van de Rode Duivels in het algemeen en de speelstijl die de ze hanteerden. “De Rode Duivels hebben verloren van een betere tegenstander. Daar moet je jezelf als sportman bij kunnen neerleggen. Als iemand op de 100 meter sneller loopt, ben je ook tweede”, opende hij zijn betoog. “Op het middenveld zijn we op technisch vlak afgetroefd, eveneens in intensiteit. Dit is anders dan na Wales 5 jaar geleden, toen het niveau van de opponent zeer binnen bereik lag.Italië heeft gevoetbald zoals wij het graag gezien hadden van de Duivels. Ze toonden aan dat je het niet moet aanpakken zoals Frankrijk of Portugal om succes te boeken.”

Wat hebben de Duivels nagelaten op dit EK? Niets eigenlijk.

“Kijk, het is perfect mogelijk dat je uitgeschakeld wordt door Italië op een EK. Maar ik vind het een enorme teleurstelling wat de Belgen de voorbije weken hebben laten zien. 3 jaar geleden veroverden we de wereld met onze manier van voetballen. Morgen vertrekken we naar huis en stel je de vraag: wat hebben de Duivels nagelaten op dit EK? Niets eigenlijk.”

“De groepsmatchen waren saai - het volstond om controlevoetbal te spelen. Met hangen en wurgen hebben we ons geplaatst tegen Portugal. En vervolgens zijn de Duivels afgetroefd tegen een dartel en speels Italië.”

“België heeft het DNA waarmee het wereldwijd geliefd werd in Rusland verloochend. Na de eindzeges van Portugal (op het EK) en Frankrijk (op het WK) dachten we alleen op een cynische manier een prijs te kunnen pakken. Zonder schoonheidsprijzen te winnen. Wel, Italië bewijst het tegendeel.”