📷 Polemiek op EK: regenboogvlag in Bakoe wordt geweerd door stewards

De UEFA had al zijn rol gespeeld met het verbieden van een regenboog in MĆ¼nchen voor het duel tussen Duitsland en Hongarije, nu zijn we opnieuw een stapje verder gegaan in de polemiek.

De voorbije weken hebben al veel spelers en supporters in fanzones en dergelijke meer geprobeerd om alsnog regenbogen binnen te smokkelen. Vlag geweerd Al te vaak worden die geweerd. Het was in Bakoe tijdens de wedstrijd tussen Tsjechië en Denemarken opnieuw niet anders. De UEFA zelf gaf ondertussen al aan dat zij op geen enkele manier tussenkomen, maar de stewards doen dus wel degelijk hun werk ... āš½ļøšŸ‡ŖšŸ‡ŗ EURO 2021 :



Les gardiens du stade de Bakou, en Azerbaïdjan, ont confisqué un drapeau LGBT à deux supporters danois lors du match contre la République tchèque pic.twitter.com/NftjVGtNeT — Claire L. (@royaleclaire12) July 4, 2021

