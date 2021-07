Bayern en Leipzig vinden overeenkomst voor vreemd hiaat in contract Upamecano

Dat Dayot Upamecano van RB Leipzig naar Bayern München zou gaan deze zomer, was al langer bekend. Alleen was er nog wat onenigheid over de datum.

Want het contract van Upamecano bij Bayern München zou pas vanaf 15 juli ingaan. Geen probleem, als de voorbereiding van Bayern München niet vroeger zou starten. De Franse verdediger zou eerst nog een weekje moeten trainen bij Leipzig om dan de overstap te maken naar Bayern. Volgens Bild is er uiteindelijk een overeenkomst gevonden tussen beide clubs. Upamecano zal zo snel mogelijk de overstap naar Bayern maken en moet zich niet bij Leipzig melden op de eerste training. Vertrag aufgelöst - Bayern und Leipzig einigen sich wegen Upamecano https://t.co/7jO6rYSgRc #BILDSport — BILD Sport (@BILD_Sport) July 4, 2021