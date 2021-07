Michy Batshuayi moet op zoek naar een nieuwe club

Michy Batshuayi moet wederop op zoek naar een nieuwe club nu dat Chelsea extra financiële middelen wil vrijmaken om versterkingen te halen.

Het Engelse The Mirror weet dat Chelsea-coach Thomas Tuchel duidelijk heeft gemaakt dat de aanvaller niet in zijn plannen voorkomt. Hij moet dus op zoek naar een nieuwe club. Vorige zomer kwam Batshuayi ook al niet meer in de plannen voor van Chelsea en moest hij op huurbasis naar Crystal Palace. Deze transfer werd geen groot succes.

Batshuayi heeft nog een contract tot en met juni 2022 bij Chelsea. Als de Londenaren nog geld willen zien voor hun Belgische aanvaller dan moet het deze zomer gebeuren. Ze betaalden zelf 39 miljoen Euro aan Olympique Marseille in de zomer van 2016.