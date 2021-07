Patrick Vieira begint aan een nieuwe uitdaging in de Premier League

Christian Benteke geniet van een deugddoenende vakantie na het EK en wanneer hij terug op het trainingsveld komt kan hij direct zijn nieuwe trainer ontmoeten. Patrick Vieira heeft namelijk een contract getekend bij de Londense club. Hij heeft een overeenkomst voor drie jaar volgens de Italiaanse journalist Fabrizio Romano.

Patrick Vieira is een monument in Frankrijk en begon zijn trainerscarrière bij Manchester City in de jeugdopleiding om uiteindelijk 22 wedstrijden hoofdtrainer te worden. Nadien zette hij zijn trainerscarrière verder bij New York City FC (lid van de City Group) en OGC Nice waar hij in december 2020 werd ontslagen.

Patrick Vieira has signed his contract as new Crystal Palace manager. The agreement on a three years contract has been reached and completed, official communication from Patrick Vieira media team confirms. šŸ”“šŸ”µ #CPFC #Vieira