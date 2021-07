Wolverhampton Wanderers haalt Portugees talent van Barcelona binnen

Wolverhampton Wanderers heeft een knappe transfer gerealiseerd en versterkt zo zijn Portugees compartiment binnen de club.

Trinçao over van FC Barcelona. De Portugese aanvaller wordt één seizoen gehuurd van de Catalanen, met een optie tot koop.

Dat maken beide clubs zondag bekend. Trincão (21) kwam een jaar geleden over van het Portugese Sporting Braga en kwam in zijn eerste seizoen tot 42 wedstrijden voor Barcelona (in alle competities) en scoorde daarin driemaal en gaf twee assist.

Voor Wolverhampton Wanderers wordt dit al de zevende Portugees in hun kern.