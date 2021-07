Bossaert spreekt straffe taal over nieuw nationaal stadion in Brussel: "We hebben dit stadion nodig in 2027"

De Belgische voetbalbond kon niét terugblikken op een geslaagd EK. Toch blijft Peter Bossaert niet bij de pakken zitten. Roberto Martinez zal zo goed als zeker blijven, maar nu moet de stadionknoop dringend worden ontward.

Het was de voorbije weken meer dan eens een issue. Engeland, Italië, Denemarken en tal van andere landen speelden hun wedstrijden op eigen bodem, terwijl de Rode Duivels telkens een vliegtuig nodig hadden om hun speelstad te bereiken.

De reden: het Eurostadion dat in de steigers stond, maar uiteindelijk nooit is gebouwd. “Het stadion is één van de vele uitdagingen die nu op ons pad liggen”, aldus Peter Bossaert in Het Laatste Nieuws. “Op het EK was het een sportief nadeel. We moeten spreken met de politiek wereld.”

We gaan het toch niet opnieuw laten verzaken en daardoor de organisatie van een groot toernooi mislopen?

De visie van de Belgische voetbalbond is alvast duidelijk. “Onze wens is een renovatie van het Koning Boudewijnstadion, met ook een plaats voor atletiek en concerten. We hebben dit stadion nodig om in 2027 het WK vrouwenvoetbal te organiseren. We gaan het toch niet opnieuw laten verzaken en daardoor de organisatie van een groot toernooi mislopen?”