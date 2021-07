🎥 Messi sneert - stijf van de adrenaline - richting Colombiaan: "Dans! Wel, ga je nu niet dansen?"

De Colombiaan Jerry Mina had het blijkbaar verkorven bij de wereldster nadat hij enkele dagen geleden een dansje deed nadat hij een strafschop scoorde tegen Uruguay. De halve finale tussen Argentinië en Colombia draaide ook uit op een strafschoppenreeks en Mina ging mentaal ten onder. En dat wou Messi er toch graag even inwrijven.

Doelman Emiliano Martinez had zich eerder al met Mina beziggehouden en pakte zijn penalty. “Die bal lijkt veel te groot voor jou. Ik ken je. Je bent nerveus. Ik zie dat je nerveus bent. Ik weet waar je naartoe gaat trappen.”

“HOW ABOUT DANCING NOW?” yells Leo Messi to Yerry Mina after his penalty kick is saved by Dibu Martínez. This is the Messi all of Argentina wants to see. Fired up and in it ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/0mFXzVdru5