Analist duidelijk over aanblijven Roberto Martinez: "Als we iemand anders nemen, gaan we 15 jaar terug in de tijd"

Na het mislukte EK is er toch wat kritiek gekomen op Roberto Martinez. Maar de KBVB heeft al duidelijk gemaakt dat ze met hem willen doorgaan. Ook analist Aleksander Teklak vindt dat het beste plan.

De uitschakeling tegen Italië moet genuanceerd worden, vindt Teklak. "Uiteindelijk is er maar één ploeg geweest die Italië serieus in de problemen bracht. De Oostenrijkers en hun drie middenvelders (Sabitzer, Schlager en Grillitsch) deden dat, maar dat zijn andere profielen dan die wij hebben", zegt hij bij de RTBF.

"Als we bekijken wat onze bondscoach al jaren doet... Het is onmogelijk om een trainer te vinden die je toelaat om wereldkampioen te worden aan die prijs. Onmogelijk! En als we iemand anders nemen, gaan we 15 jaar terug in de tijd", voegt Teklak eraan toe.