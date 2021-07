Dan haal je eens de finale van het EK: steward denkt dat vierende Bonucci een fan is en wil hem naar de tribune sturen

Dolle taferelen bij de Italiaanse spelers en fans na het bereiken van de EK-finale. Ook Leonardo Bonucci liet zich even gaan en zweepte de supporters nog op na de strafschoppenreeks tegen Spanje. Een steward dacht per vergissing zelfs dat Bonucci een Italiaanse fan was.

Een opmerkelijk moment na afloop van Italië - Spanje. Leonardo Bonucci - die net 120 minuten opperste concentratie aan de dag had moeten leggen om de Spanjaarden van winst te houden - ging de kwalificatie vieren bij zijn landgenoten in de tribune.

De verdediger hield zich wel netjes aan de regels. In de armen van de toeschouwers springen deed hij bijvoorbeeld niet. Groot was zijn verbazing dan ook toen een steward hem even tegenhield toen Bonucci opnieuw richting zijn ploegmaats wilde gaan.

When the steward thought Bonucci was a fan trying to get back onto the pitch šŸ¤£#ITAESP #Euro2020 pic.twitter.com/SJ4QjmNMcm — Sam Huxley (@samhuxley) July 6, 2021

Het was nochtans redelijk duidelijk dat Bonucci een speler was en geen fan. Even voordien maakte wel een toeschouwer aanstalte om het veld op te lopen. Mogelijk reageerde de steward in kwestie hierdoor even iets te gretig.