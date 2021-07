AC Milan neemt na een jaartje huur 'de nieuwe Pirlo' ook definitief over

De 21-jarige Sandro Tonali is na leenspeler van AC Milan nu ook officieel speler van de Rossoneri. Ondanks zijn zeer jonge leeftijd (en afwezigheid op het EK), heeft Tonali al een marktwaarde van bijna 30 miljoen euro. AC Milan betaalde vorige zomer een huurvergoeding van 10 miljoen en neemt hem nu definitief oveer voor 7 miljoen.

Tonali kwam als jeugdspeler bij Brescia terecht en werd al snel de nieuwe Andrea Pirlo genoemd vanwege zijn sterke passing, tweevoetigheid en techniek. Bij zijn eerste seizoen voor AC Milan was hij meteen titularis. Als verdedigende middenvelder kwam hij nog wel niet aan scoren toe voor de Milanese club.

The dream goes on, Sandro! ❤️🖤

Sandro, il sogno continua! ❤️🖤#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/98mddgM9z0