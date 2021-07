Antwerp heeft opvolger voor Juklerod bijna beet: Noors international op komst

Antwerp zag Simen Juklerod naar Genk vertrekken en zette hem op non-actief. Aangezien ook de huur van Jordan Lukaku niet verlengd wordt, moest er een nieuwe linksachter gezocht worden. En die lijken ze nu gevonden te hebben.

Volgens HLN heeft The Great Old een akkoord met Birger Meling, een Noorse linksback die vorig seizoen actief was bij het Franse Nîmes. Daar was hij een basisspeler, maar de club degradeerde uit de Ligue 1.

De Noorse international heeft al 19 caps achter zijn naam staan. Zijn marktwaarde ligt rond de 3,5 miljoen euro en hij heeft nog een contract voor twee jaar. Antwerp zal wel zoveel niet op tafel leggen.