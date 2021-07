Dick Advocaat haalt uit naar Feyenoord om opvallende contractreden: "Ik vind dit zo laag"

Dick Advocaat heeft een groot probleem met ex-club Feyenoord. De trainer zou een bonus krijgen bij het behalen van Europees voetbal, maar de Rotterdammers weigeren dat om een nogal opvallende reden.

Advocaat vertelde daarover in de VI EK Live-talkshow. Hij leidde Feyenoord naar de Conference League-voorronde. "Dat is Europees voetbal", aldus Advocaat. "Daar hebben ze bij Feyenoord trouwens een ander idee over: zij vinden dit geen Europees voetbal. Dat krijgt nog wel een staartje..."

Advocaat zou volgens zijn contract immers een bonus krijgen bij het halen van Europees voetbal. "Maar daar staat de naam 'Conference League' niet in, want die competitie bestond toen nog niet... Ik moest dit toch even kwijt, want ik vond dat zó laag. Er is contact over, ja. Of er beweging in de zaak zit? Ja, negatieve beweging, want zij vinden het géén Europees voetbal."