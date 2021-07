Leonardo Spinazzola komt zijn ploeggenoten bij Italië aanmoedigen op Wembley

Leonardo Spinazolla zal er zonder bij zijn om zijn ploeggenoten naar de overwinning te schreeuwen.

Leonardo Spinazzola zal samen met de Italiaanse selectie afreizen naar Londen, waarin de Azzurri het zondag in de finale opnemen tegen Engeland. De linksachter van Italië is in de partij tegen België zwaar geblesseerd geraakt. Hij scheurde namelijk zijn achillespees en zijn tornooi zat erop. Hij keerde terug naar Italië en werd ondertussen met succes geopereerd.

Nu zondag zal hij dus mee met de supporters zijn team naar de overwinning schreeuwen in de finale van het Europees Kampioenschap tegen Engeland.