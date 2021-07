Vorig seizoen gehuurd door Club Brugge, nu onderweg naar The Championship

Club Brugge huurde vorig seizoen Tahith Chong van Manchester United, maar dat werd geen onverdeeld succes. De Nederlander zal dit seizoen weer verhuurd worden en lijkt op weg naar The Championship.

Chong gaf in totaal vijf assists en kwam één keer tot scoren in de Beker van België. In totaal kwam hij slechts aan 13 wedstrijden voor blauw-zwart. Club was dan ook niet geneigd om hem nog een seizoen te huren, maar United heeft een oplossing gevonden.

De 21-jarige flankaanvaller zal opnieuw verhuurd worden, deze keer aan Birmingham City. De club is een laagvlieger in The Championship, want ze eindigden vorig seizoen pas achttiende.