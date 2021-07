Zelfs Engelse analisten vonden het geen penalty: "Dit zou voor elk land heel zuur zijn"

Scheidsrechter Danny Makkelie kreeg van overal kritiek voor de licht gegeven strafschop voor Engeland in de halve finale tegen Denemarken. Ook de VAR ontsnapte niet aan de kritiek. Zelfs de Engelse analisten spraken van een "makkelijke penalty'.

"Ik denk niet dat het een penalty is, dit was erg, erg makkelijk gegegeven', aldus Roy Keane bij ITV.

En ook Gary Neville was het daarmee eens. "Als we eerlijk zijn, elk land zou helemaal kapot zijn als je verliest door zo'n penalty."

"Dit is geen penalty", zei Arsène Wenger bij beIN Sports, die niet begreep waarom de VAR niet ingreep. "Ik begrijp ook niet waarom de VAR niet aan de scheidsrechter heeft gevraagd of hij wilde kijken naar het moment. Op zo'n moment is het cruciaal dat de scheidsrechter zeker is van zijn zaak."

Peter Schmeichel, vader van doelman Kasper, was het er natuurlijk ook niet mee eens. "De scheidsrechter heeft echt een grote fout gemaakt, hier zal nog lang over gesproken worden. Dit is moeilijk te verteren, want het is gewoon geen penalty.