EK-finalist en Champions League-winnaar kan Chelsea verlaten

Jorginho speelt een geweldig seizoen. Hij kan dan ook rekenen op veel interesse, maar momenteel ligt zijn focus bij het EK.

Hij staat zondag in de EK-finale met Italië tegenover Engeland waar veel van zijn Chelsea-ploegmaats meespelen. Het is nog niet zeker of dat ook volgend seizoen zijn ploegmaats zijn. Volgens The Sun heeft zijn agent laten weten dat er veel interesse is voor de controlerende middenvelder. Desondanks is de wens wel om bij Chelsea te blijven, maar dan moeten The Blues met een nieuw contractvoorstel komen.