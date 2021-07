UEFA baas Aleksander Ceferin vind het huidige format van het EK geen succes

UEFA-baas Aleksander Ceferin vindt het huidige EK-format geen succes en niet voor herhaling vatbaar.

Dat laat Ceferin weten in gesprek met de BBC. "Ik zou zo'n project niet nog een keer steunen. Het is te ingewikkeld. En ergens is het ook oneerlijk dat het ene team 1.000 kilometer moet reizen en het andere team 10.000 kilometer."

Ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de UEFA werd besloten om het EK in meerdere gaststeden te organiseren. Aanvankelijk werden twaalf steden aangewezen, maar door coronabeperkingen werden dit er uiteindelijk elf.

Het idee om het EK in meerdere landen te organiseren kwam van Ceferin's voorganger Michel Platini. De huidige UEFA-voorzitter geeft aan het ook niet fair te vinden voor de fans. "Het is niet eerlijk naar hen toe. Ze moesten bijvoorbeeld in Rome zijn voor de ene wedstrijd en dan enkele dagen later weer naar Baku, wat een vlucht van 4,5 uur is. Het idee is interessant, maar erg lastig om uit te voeren. Daarom denk ik ook niet dat we dit nog een keer gaan doen", besluit Ceferin