"We hebben akkoord, maar zijn club wil 11 miljoen euro": Bart Verhaeghe spreekt over mogelijke transfer - naam bekend

Bart Verhaeghe heeft in een interview aangegeven dat ze een akkoord hebben met een linksachter, maar dat zijn club te veel vraagt.

"We hebben een akkoord met een speler die zes miljoen euro waard is", aldus Verhaeghe duidelijk in De Tijd.

"Maar zijn club vraagt elf miljoen euro", aldus nog de sterke man van Club Brugge. Zelf wil hij niet aangeven over welke speler of club het gaat.

Malacia of Munoz

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het over Tyrell Malacia van Feyenoord, die onlangs nog zijn contract in Rotterdam verlengde tot 2024.

Ook Aihen Munoz, een linksachter van Real Sociedad die een marktwaarde heeft van zes miljoen euro en die al even op de blauw-zwarte radar stond was een mogelijkheid.