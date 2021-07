De beelden waar de fans al jaren op wachten: Messi kan met Argentinië trofee optillen

In een finale tussen de twee grote Zuid-Amerikaanse landen heeft Argentinië in de finale van de Copa America eeuwige rivaal Brazilië verslagen.

En zo is het dus eindelijk gelukt voor Messi om met zijn land ook eens een trofee binnen te halen. Het was een van de enige dingen dat men hem verweet en waarom volgens sommigen Ronaldo op een hoger niveau stond (Ronaldo won in 2016 het EK met Portugal).

Dat ook Messi zelf al lang op de trofee wacht, wordt duidelijk uit de beelden na de wedstrijd. Een dolblije Messi gaat meteen op zijn knieën zitten en wordt omhelsd door al zijn ploeggenoten. En bij de uitreiking van de trofee, hebben we ook maar zelden zoveel blijdschap gezien bij de speler van Barcelona.