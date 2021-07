Harry Kane is er klaar voor: "Dit overstijgt alles wat je op clubniveau kan bereiken"

Harry Kane kan geschiedenis schrijven met zijn land. Na een aarzelende start heeft hij nu toch vier doelpunten in drie wedstrijden gemaakt. De Engelse aanvaller wil 'het vanavond thuisbrengen'.

"We moeten deze kans om geschiedenis te schrijven met beide handen grijpen. Het is een heel speciaal moment en als we het kunnen afmaken, zal dat voor altijd de geschiedenisboeken ingaan", zegt de 27-jarige aanvaller bij de UEFA.

"Het is 55 jaar geleden dat ons land nog eens een finale gespeeld heeft, dergelijke kansen moet je met beide handen grijpen. Ik heb het eerder al gezegd: er bestaat niets mooier dan je land de eindzege te schenken. Het overstijgt alles wat je op clubniveau kan bereiken."

Italië is echter geen hapklare brok. "Het klopt dat het een sterke tegenstander is. Zij weten ook wat het is om in finales te staan en toernooien te winnen. Ik verwacht een harde strijd, maar we hebben genoeg kwaliteiten om die te winnen. Bonucci en Chiellini zijn uitstekende verdedigers, maar dat is net waar ik voetbal voor speel, om die confrontaties aan te gaan."

"Het wordt de belangrijkste wedstrijd in mijn carrière. Van die finale heb ik vaak gedroomd", liet een duidelijk hypergemotiveerde Kane nog weten.