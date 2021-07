Imke Courtois laat zich uit over Rode Duivels: "Dat hebben ze gewoon niet gedaan"

Imke Courtois beleefde een interessant EK in Villa Sporza en dergelijke meer. De prestaties van de Belgen? Die vond ze toch wel wat tegenvallen alles bij elkaar.

"Als we de halve finale tussen Italië en Spanje als referentie nemen, dan moeten we eerlijk zeggen dat de Rode Duivels het niveau en de intensititeit van die twee landen niet heeft gehaald."

Genoten

"Soms moet je groeien in een toernooi en dat hebben de Rode Duivels dit toernooi niet gedaan", is Imke Courtois eerlijk in De Zondag.

De gewezen Red Flame heeft wel genoten van heel wat topspelers: "Pedri, Forsberg, Damsgaard, ... Ik heb van veel spelers genoten."