Officieel: Ex-speler Standard trekt naar KAS Eupen

Het stond al eventjes in de sterren geschreven, maar nu is het ook officieel: een ex-speler van Standard komt naar KAS Eupen.

Jérôme Déom vervoegt de rangen van Eupen. De 22-jarige jeugdspeler van Standard heeft een contract getekend voor drie seizoenen.

Gezochte profiel

Vorig jaar kwam Déom uit voor MVV Maastricht, nu keert hij dus terug naar eigen land om een avontuur aan te gaan in de Jupiler Pro League.

"Hij is een speler die veel loopt en technisch sterk is. Hij heeft een groot potentieel en is helemaal het profiel dat we zochten", aldus directeur generaal Christoph Henkel van Eupen in een persbericht.