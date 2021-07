Done deal: PSG heeft beste speler van het EK beet

Verrassend is het allerminst, maar eindelijk is het helemaal officieel: Gianluigi Donnarumma is de nieuwe doelman van Paris Saint-Germain.

De Parijzenaars maakten de komst van de 22-jarige Italiaanse goalie woensdag bekend via haar officiële kanalen. Hij komt transfervrij over, nadat zijn contract bij AC Milan eind juni afliep. Buongiorno 🧤#WelcomeGigio pic.twitter.com/jqyRdRjcLa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021 Op amper 22-jarige leeftijd heeft Donnarumma al meer dan 250 profwedstrijden op de teller. Afgelopen weekend kroonde Donnarumma zich in de penaltyserie tegen Engeland nog tot matchwinnaar in de finale op het EK. Op datzelfde Europees Kampioenschap zorgde Donnarumma voor een unicum door als eerste doelman ooit verkozen te worden tot beste speler van het toernooi. Het legt Donnarumma hoe dan ook geen windeieren, want hij ondertekent in de Franse hoofdstad een miljoenencontract tot medio 2026. Meteen ook slecht nieuws voor de 34-jarige Keylor Navas, die meer dan waarschijnlijk zijn plekje onder de lat zal verliezen.