Nog één maand tot start van 1B en Virton heeft... twee spelers

Op 15 augustus staat Virton-Westerlo op het programma. In de Kempen hoeven ze zich nog niet al te veel zorgen te maken over dat duel, want momenteel is er bij Virton nog niets in orde. Het is een spookclub...

Op dit moment staan er volgens HLN nog twee spelers officieel op de loonlijst: middenvelder Valentin Guillaume en flankaanvaller Shawn Hery. Maar die kunnen ook niet trainen momenteel, want er is geen omkadering. Laat staan dat de accomodaties onderhouden zijn. Een grasveld zou men het al niet meer kunnen noemen. De club kreeg pas laat zijn licentie pas laat via het BAS, maar eigenaar Flavio Becca - het zou niet zijn eerste stunt zijn - wil de club nu toch verkopen. Maar wat met Virton, dat binnen een maand aan de slag moet? Volgens de krant is één van de scenario's dat een eersteklasser zijn U23 massaal uitleent aan Virton, nu er nog geen beloftenploegen welkom zijn in 1B, of de club in z’n geheel zelfs overneemt.