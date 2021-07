Officieel: Dries Wouters verlaat KRC Genk na negen jaar en tekent bij Schalke 04

Schalke 04 heeft een nieuwe landgenoot beet. Dries Wouters verlaat namelijk KRC Genk voor een nieuw avontuur in Duitsland. Daar zal hij proberen om zijn nieuwe werkgever terug naar de Bundesliga te loodsen.

De 24-jarige defensieve middenvelder kiest voor een nieuwe uitdaging in de Duitse tweede klasse. Bij Schalke 04 tekent hij een contract voor drie seizoenen. Daar zal hij nu mee deel uitmaken van het ambitieuze project. De traditieclub degradeerde zonet uit de Bundesliga en hoopt zo snel mogelijk weer op het hoogste niveau aan te treden.

Dries Wouters is een jeugdproduct van KRC Genk, maar kwam vorig seizoen niet meer in de plannen voor. Hij verzamelde toen nauwelijks acht optredens voor de Limburgse club. In Duitsland hoopt hij nu voldoende speelminuten te vergaren.