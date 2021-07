Harry Kane zal niet vertrekken bij Tottenham deze zomer

De nieuwe manager van Tottenham, Nuno Espirito Santo, is niet van plan om Harry Kane deze zomer te laten vertrekken naar een andere club.

Kane reikte met Engeland tot de EK-finale, die werd verloren van Italië. Hij geniet daarom nog van een vakantie, maar daarna verwacht Nuno Espírito Santo hem gewoon terug bij Spurs. "Voor hem is het nu zaak om te herstellen en uit te rusten. Daarna kunnen we praten", zegt de Portugees, geciteerd door de BBC. Een transfer zit er echter niet in. "Hij is onze speler, punt uit. We hoeven nergens anders over te praten, ik kijk er naar uit om hem bij de selectie te zien."

Espírito Santo wil zijn sterspeler absoluut niet kwijt. "Harry is één van de beste spelers ter wereld, dat is alles wat ik hoef te zeggen. We hopen bij de club dat hij goed gaat herstellen tijdens zijn vakantie en als hij weer aansluit zal hij merken dat iedereen hier bezig is om beter te worden. Daar moet iedereen zich aan committeren. We zijn ambitieuze mensen, we willen het goed doen. En daarbij rekenen we op Harry."

Volgens de BBC informeerde Manchester City in een eerder stadium bij Tottenham naar een transfer van Kane. Van een formeel voorstel kwam het echter niet.